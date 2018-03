Neurose em busca da perversão

Quando assumiu a direção de Os Altruístas, Guilherme Weber decidiu que o período de ensaios seria curto - e intenso. "Como se trata de uma comédia que castiga os costumes e também como os diálogos são acelerados, quase cuspidos, senti a necessidade de manter o elenco em uma profunda imersão", conta ele, que escolheu aquele texto para se manter ligado à dramaturgia de Nicky Silver. "Depois de montar Pterodátilos, percebi que a Sutil Companhia de Teatro tinha encerrado um ciclo e não voltaria mais a seus textos. Assim, propus a encenação de Os Altruístas para a Mariana Ximenes."

A proposta veio a calhar. Encerrada sua festejada atuação na novela Passione, em 2010, a atriz buscou um refúgio cultural em Londres, onde curtiu um bem-vindo anonimato. Mais que descansar, ela se preparava para viver Sydney, a intensa personagem cuja existência é atormentada. "Suas falas são ácidas, ferozes e me oferecem justamente a nova possibilidade de expressão que eu buscava", conta.

Para que a temperatura em cena nunca abaixasse, Weber decidiu que todos os cinco atores (o elenco é completado por Stella Rabello) permanecessem sempre em cena. "Os personagens criados por Nicky Silver habitualmente sabem distinguir travessura de subversão e, com isso, as cenas são conduzidas de forma a dilatar a neurose para buscar a perversão."

Como diretor, ele preferiu seguir um caminho contrário ao habitualmente escolhido pelas montagens americanas, que abraçam um tom contido. "Os diálogos de Silver são propositalmente escandalosos, sádicos, criando um universo corrosivo típico desse autor do pós-absurdo."

O clima já se instaura com a trilha sonora - desejoso de sempre iniciar um espetáculo com a Balada da Dependência Sexual, de Bertolt Brecht e Kurt Weill, Weber optou por uma versão gravada por um amigo fraterno, Carlos Careqa. "Nesse momento, o espectador vai conhecer o tom de cabaré da peça." Para ele, a música não serve como opção de respiro em meio a tantos diálogos. "Como as letras são cantadas em português, as melodias despontam como comentários estéticos às ações. Além disso, Careqa torna o espetáculo mais brasileiro."

A escolha do elenco acabou criando uma série de referências do diretor. Kiko Mascarenhas, por exemplo, que vive o homossexual Ronald, faz uma homenagem ao cartunista Laerte, que recentemente adotou o crossdressing, ou seja, o fetiche por usar saias. Já a presença em cena de Miguel Thiré, neto de Tônia Carrero, traz um tom levemente irônico. "Ela foi um ícone do teatro, portanto, artista cujo ofício é discutido em cena no papel da atriz de novela."

Quando se debruçou no trabalho de tradução de Os Altruístas, Guilherme Weber se surpreendeu ao descobrir que as palavras de Nicky Silver revelavam sua face obscura. "Ele me colocou em limbos, em patamares impensáveis, que não imaginava revelar. Quando fizemos a primeira leitura do texto, senti uma mistura de vergonha e cumplicidade." Palavras dolorosamente reveladoras.

PEÇAS ENCENADAS NO BRASIL

Os Solitários

O teatro de Nicky Silver foi apresentado aos brasileiros em 2003, quando Felipe Hirsch dirigiu a peça interpretada por Marco Nanini e Marieta Severo

Homens Gordos de Saias

Escrita em 1998, a peça da fragilidade humana em situações-limite envolvendo mãe e filho. Montada no Rio em 2010, traz a famosa cena de estupro

Pterodátilos

O grande clássico de Silver, escrito em 1993 e que ganhou versão aqui também no ano passado, com Nanini e Mariana Lima, novamente sob a direção de Hirsch

Nova peça

Novo texto de Nicky Silver será montado: começaram os ensaios de Criados em Cativeiro, que estreia no Rio dia 2 de dezembro

OS ALTRUÍSTAS - Teatro Augusta. Rua Augusta, 934, telefone 3151-4141. 6ª, às 21h30. sáb., às 21 h; dom., às 19 h. R$ 70/ R$ 80. Até 18/12.