'Neto Lobo e a Cacimba' faz show de lançamento do 2º CD A banda Neto Lobo e a Cacimba já tem data marcada para lançamento do show do seu segundo CD "Meu Pé de Umbu", que acontece nesta quarta-feira, 12, às 20 horas, no 30 Segundos Bar, em Salvador. O CD, que teve apoio das leis de incentivo cultural do governo da Bahia, já está disponível no mercado desde o fim de setembro.