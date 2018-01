Neto de Jacques Cousteau bate recorde após 31 dias submerso Fabien Cousteau, neto do famoso oceanógrafo francês Jacques Cousteau, emergiu na manhã desta quarta-feira das águas azul-turquesa de Florida Keys, um arquipélago a sudeste dos Estados Unidos, depois do recorde de 31 dias debaixo d'água com uma equipe de cientistas e documentaristas.