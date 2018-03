Netinho volta à TV com programa 'Show da Gente' Esqueça aquele simples banho de loja e cachinhos no cabelo que se desfazem na primeira lavada. No dia 9, Netinho de Paula volta à TV, no SBT, prometendo muito mais assistencialismo, ancorado pelo quadro ''Dia de Princesa''. Mas a ideia no Show da Gente não é só fazer mudanças passageiras na moça. "Não gosto de aproveitar as pessoas só para dar audiência", diz o apresentador e vereador pelo PC do B. "Vai depender do sonho de cada princesa. Se precisar colocar dente, fazer cirurgia do estômago, dar uma casa... faremos."