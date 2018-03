Netinho sai do SBT com dívida Netinho se despede na sexta-feira de sua atração do SBT, Show da Gente, com uma dívida, mas não com o público. O apresentador, que deixará o programa para sair candidato (PC do B) ao Senado nas próximas eleições, está sendo acusado de dar um calote em sua equipe de produção. O Estado apurou que muitos dos profissionais do Show da Gente, que perderão seus empregos esta semana, tinham um contrato de trabalho que previa metade do pagamento via SBT, e a outra metade, via Consumídia, empresa que representa Netinho. A parte que cabe a emissora foi devidamente paga, já a da Consumídia está há pelo menos três meses atrasada e sem sinal de quitação. Procurado por esta coluna, Netinho não retornou até o fechamento.