Netinho, ex-baterista de Os Incríveis, lança livro em SP

No evento, o músico reunirá as bandas Os Incríveis e Casa das Máquinas e todos tocarão sucessos das suas épocas de ouro, como O Vagabundo, O Milionário, O Vendedor de Bananas (d?Os Incríveis), Vou Morar no Ar, Casa de Rock e Lar de Maravilhas (do Casa). A festa também servirá para comemorar o aniversário do baterista - ele completa 63 anos no domingo.

"Não chega a ser um livro autobiográfico, porque eu não contei tudo. Mas é um belo apanhado da minha história", diz Netinho, que se orgulha de alardear que nasceu na cidade de Itariri, no litoral paulista - nome tupi-guarani cujo significado é "pedras rolantes". "Digo que sou um Rolling Stone de nascença", brinca.

De fato, Netinho tem muita história para contar. Como, por exemplo, quando namorou a cantora Rita Pavone, musa italiana de sua época. "Ela era uma espécie de Madonna. Eu era o Jesus Luz dela." Na época, os dois estavam com quase 20 anos e a popstar convidou a banda Os Incríveis para excursionar por 35 cidades da Europa. O que era para ser uma turnê de quase seis meses foi reduzida para apenas um. "Pisei na bola e saí com outra garota, a também cantora Mary di Pietro. A Rita descobriu e foi um escândalo. Saí na capa de várias revistas por causa disso", lembra. Essa e outras histórias transformam o livro numa gostosa viagem pelos primórdios do rock nacional. As informações são do Jornal da Tarde.

Netinho - Lançamento do livro e show com Os Incríveis e Casa das Máquinas. Hoje, a partir das 20h30. R$ 50. Bourbon Street Music Club: Rua dos Chanés 127, Moema. Tel.: (011) 5095-6100. 18 anos.