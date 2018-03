Netflix vai reinar sozinha em Cuba

Dani Calabresa começa hoje a gravar o Zorra, humorístico da Globo das noites de sábado, agora repaginado por Marcius Melhem e Maurício Farias. A senhora Adnet é a principal novidade no elenco do programa para esta temporada. Estreia em maio.

Com audiência em queda na TV, o BBB 15 assegura sua repercussão via Twitter. Entre 26/1 e 1.º/2, o reality show liderou a rede de microblogs no quesito TV, com 7 milhões de tuítes visualizados para 154 mil mensagens publicadas durante o programa.

Aliás, a Globo ocupou as dez primeiras posições do IbopeTwitter TV Ratings (ITTR) - índice que mede a repercussão dos conteúdos televisivos no Twitter, de 26 de janeiro a 1.º de fevereiro. O BBB e a série Felizes para Sempre? dominaram todas as posições.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Alinne Moraes adere à causa da Sociedade de Pediatria de São Paulo e da Marjan Farma para alertar as mulheres sobre os riscos que o consumo de álcool causam ao bebê durante a gravidez. A Síndrome Alcoólica Fetal (SAF) já foi camisa vestida por Patrícia Abravanel.

Ainda perdendo para o SBT, o Hoje em Dia endossa a esperança da direção da Record no novo trio de apresentadores. O título ancorado por César Filho, Ana Hickmann e Renata Alves obteve modestos 7% de crescimento no Ibope de São Paulo em janeiro e 17% em fevereiro, em relação ao mesmo período do ano passado.

Dani Valente é a nova jurada do Prêmio Multishow de Humor. Ela participou da competição como convidada especial na temporada passada e agora se junta a Fernando Caruso, Sérgio Mallandro, Bento Ribeiro e Natália Klein. A próxima rodada estreia em março.

Por falar em Multishow, Ceará, ex-Pânico, ainda não acertou seu contrato com o canal.

O primeiro beijo. Título que engorda a audiência do SBT na faixa nobre, a novela Chiquititas honra hoje a expectativa do primeiro beijo entre Bia (Raissa Chaddad) e Juca (Matheus Chequer). A cena foi gravada em uma pista de skate em Osasco, pertinho da sede do SBT.