Netflix mantém estratégia de 'House of Cards'

Mexa-se. Fiel ao lema de fugir da zona de conforto, o diretor Ricardo Waddington é o primeiro a defender que esta tenha seja de fato a última temporada de Amor & Sexo, apesar da boa afinação que o programa alcançou na atual safra.

Mexa-se 2. "Se for para voltar e fazer uma nova temporada, tem que voltar diferente", disse Waddington a João Fernando, do Estado.Vem aí. A HBO começa a dar algumas previsões dos títulos previstos para o seu canal no Brasil em 2014. Na lista, constam Django Livre, turnê de Madonna (MDNA Tour) e a produção A Grande Luta de Muhammad Ali,Vem mais. A HBO também já anuncia novas temporadas das séries The Newsroom, de Aaron Sorkin, e Veep, com a premiada Julia Louis-Dreyfus. Entre os títulos nacionais, é esperada a estreia de Psi, de Contardo Calligaris.

Bola de Prata, troféu atribuído pela ESPN aos melhores do Campeonato Brasileiro, terá sua edição do ano anunciada nesta segunda-feira, na sede do canal, na tradicional esquina televisiva do Sumaré.

APCA - Associação Paulista dos Críticos de Arte - pela primeira vez anunciou uma lista de finalistas antes de escolher os melhores do ano. Em TV, estão selecionados nomes como Elizabeth Savalla, Tatá Werneck, Bianca Comparato, Jussara Freire, Angela Leal, Mateus Solano, Zecarlos Machado e Cláudio Cavalcanti. O páreo de séries inclui Latitudes, O Negócio, Três Teresas, Agora, Sim e A Menina Sem Qualidades.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Maria (Juliana Silveira) se vê forçada a dividir sua cama com a "querida" a sobra, dona Genoveva (Bia Montez), que não suporta uma nora que trabalha muito e delega ao marido as tarefas do lar. É cena de Tá tudo em Casa, especial de fim de ano da Record.

A Netflix vai manter, para a 2ª temporada da eletrizante House of Cards, com Kevin Spacey, a estratégia de colocar todos os seus 13 episódios à disposição do assinante de uma só vez, como fez na primeira safra, este ano. A previsão de estreia ainda é suspense, mas a expectativa fica para início de 2014. Não é, no entanto, uma regra válida para todos os produtos da empresa. No dia 24, por exemplo, véspera de Natal, entram no cardápio da locadora os cinco primeiros episódios resultados de sua parceria com a Dreamworks Animation para a série original Turbo Fast. Outros episódios só serão oferecidos no ano que vem.

Papéis invertidos