NET também quer sua fatia na Copa

De Paulo Markun,

A Roberto D'Ávila, Plácido Domingo falou sobre Pavarotti e Carreras, a infância no México, o casamento, que já dura 52 anos, de futebol e do show que fará no Brasil. "Não há artista que não queira triunfar. Mas quem decide isso é o público", disse. Gravada ontem, a conversa vai ao ar na virada de amanhã para domingo, à 0h (GloboNews)a boa série Habitar, vista aqui pela Sesc TV, é finalista ao Prêmio TAL - Televisión América Latina - que elege os melhores da TV pública e cultural da América Latina. As votações vão até o dia 20.

Bem focado no público masculino, o Discovery acerta o alvo com a seção Sextas de Motores, bloco de programação definida como "turbo", que vem dando recorde ao canal nas noites de sexta. O feito foi alavancado pela já consagrada série Overhaulin e pela estreia de Acumuladores de Carros.

A direção da Globo aposta todas as fichas na próxima novela das 9, Império, de Aguinaldo Silva, para manter os degraus conquistados durante a Copa na média de audiência/dia.

Já Aguinaldo Silva, que sempre se gaba dos índices de suas novelas, prefere não se apresentar como salvador da pátria. Acredita que a audiência caiu, de modo geral, porque tem mais gente vendo TV fora do tempo real, único meio mensurado pelo Ibope.

Em tempo: o Ibope prevê que até o fim do ano estará entregando ao mercado dados oficiais de audiência de TV vista pelo celular. Até 2015, o instituto pretende balizar dados de TV em tempo real, TV móvel e vídeo sob demanda de programação de TV em relatórios periódicos.

Ingleses no Brasil do século 16 é o mote da minissérie Anthony Knivet: Um Olhar Aventureiro Sobre a Colonização do Brasil, em produção pela Indiana para a TV Escola. A equipe roda cenas no Rio na próxima semana, partindo do diário de viagem do jovem inglês que, capturado por portugueses, se tornou escravo do governador.

Under the Dome, série que substituiu Revenge na vaga de Jô Soares, tem deixado a Globo na liderança. Anteontem, a média foi de 8 pontos em São Paulo, como na estreia. Cada ponto vale 65 mil lares.