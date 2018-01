Net promove concurso para roteiristas Inspirada pela demanda por roteiristas de TV, obra do bom momento vivido pela produção nacional na TV paga, a Net lançará em maio o Net Lab TV, concurso que receberá roteiros de todo o Brasil. Após várias etapas de seleção, restarão de oito a dez finalistas, que contarão com consultores profissionais e disputarão um prêmio em dinheiro. Na reta final, a Net apresentará os roteiros a programadoras como Globosat, Fox, Discovery, Turner, Sony e HBO, entre outras, além de grandes produtoras. "O objetivo é ajudar o mercado, chancelando grandes ideias", diz o diretor de programação e conteúdo da Net, Fernando Magalhães, que anunciou o projeto durante a RioContentMarket, feira do setor, na semana passada.