NET planeja concurso anual para roteiristas Ao anunciar ontem que estava dada a largada no NetLabTV - concurso que escolherá oito roteiristas a partir de seus projetos, de ficção e não ficção, para serem acompanhados por profissionais e ganharem chance de um lugar ao sol na TV paga - o diretor da Net, Fernando Magalhães, disse que a ideia não se encerra nesta iniciativa. "Queremos que isso seja um prêmio anual e, quem sabe, daqui a três anos, possamos criar um selo capaz de identificar esses roteiros como projetos merecedores de produção." O anúncio foi feito durante o Fórum Brasil de Televisão, em São Paulo. O regulamento do concurso está no site http://www.netlabtv.com.br/. Quase todas as redes abertas perderam audiência em maio no Painel Nacional de TV (PNT) do Ibope. Na faixa das 7h à 0h, a Globo caiu de 17 para 16,8 pontos; a Record foi de 5,6 para 5,5 e o SBT, de 5,5 para 5,4. Só a Band cresceu, de 2,3 para 2,4 pontos. A RedeTV! ficou no 0,7 em ambos os meses e a fatia de Outros Canais (OCN, com TV paga) se manteve nos 8%.