NET pega carona no Globo de Ouro

11 horas ininterruptas durou a transmissão da GloboNews, anteontem, sobre o atentado ao jornal Charlie Hebdo, em Paris.

Nome que se apresenta hoje como mais provável candidato do PSDB à próxima disputa presidencial, Geraldo Alckmin confirma presença nos estúdios vizinhos ao Palácio dos Bandeirantes neste domingo. O governador de São Paulo é o entrevistado do Canal Livre, na Band.

E o time de entrevistadores deste Canal Livre conta com Boris Casoy, Fernando Mitre, Rafael Colombo e Celso Ming, colunista do Estado, como convidado especial. No ar à meia-noite, após o Pânico na Band.

Com o que sonha um recém-nascido e como ele vê o mundo? Questões como essas norteiam o trabalho dos cientistas no 2º episódio de Mundo Secreto dos Bebês, bela produção da BBC, no Fantástico deste domingo. Quais foram os filmes que inspiraram os caminhos de cineastas como Eryk Rocha, Anna Muylaert, Silvio Tendler, João Moreira Salles e Sylvio Back? Eis o mote de Faróis do Cinema, série que estreia em 17 de março no Canal Brasil, com entrevistas comandadas pelo crítico Carlos Alberto Mattos.

A Globo quer Dani Calabresa no elenco do novo Zorra (agora sem "Total" no nome), que começa a ser gravado na próxima segunda-feira, com muitas externas.

Com texto de Dias Gomes que provocou saudade de diálogos primorosos na TV nacional, O Pagador de Promessas rendeu à Globo 20 pontos de média de audiência na Grande São Paulo - 1 ponto a mais que o saldo do horário.

E o Bom Dia São Paulo voltou a bater nos 7 pontos anteontem, sua maior audiência desde que a Globo espichou a duração do noticiário.

Atleta por uma novela

Morto por atropelamento, depois de muito beber na novela atual, Thiago Martins volta à cena em Babilônia, folhetim que substituirá Império a partir de março. No enredo de Gilberto Braga, Ricardo Linhares e João Ximenes Braga, será mais saudável: o ator vive um atleta de saltos ornamentais e vem treinando para dispensar dublês.