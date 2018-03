Net libera HBO sem Telecine Dentro de um mês, o assinante da Net que quiser ter os canais HBO sem ter de levar junto o pacotão Telecine estará livre para tanto. Essa é a previsão da operadora para o fim do acordo protecionista de mais de 5 anos, que impede a venda isolada dos canais HBO. A carta de alforria para os assinantes de canais de filmes está sendo negociada desde o ano passado. Com a novidade, a Net espera aumentar em cerca de 10% sua base de clientes Premium. A operadora acredita que, sem a venda casada, o que encarece o preço, os assinantes do serviço básico optarão por um dos pacotes de filmes. Com a venda separada de HBO e Telecine, o pacote com uma só das programadoras ficará cerca de R$30 mais barato que o pacote que hoje soma as duas.