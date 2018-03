Net e Record: briga para colocar 'A Fazenda' em Pay-per-view

Quem espera ver A Fazenda, da Record, a qualquer hora do dia, sem edição, pode sentar e esperar. A direção do programa insiste que o pay-per-view do programa está prestes a ser lançado, mas, se der certo, o serviço ficará apenas para a segunda edição do reality show, se ela vingar, é claro.

Apesar de a operadora Net e da emissora afirmarem estar em negociação, o acordo ainda parece distante. A Record diz que a Net mostrou resistência ao programa inicialmente por ter entre seus acionistas a Globo. Segundo o canal, foi somente após ver o sucesso da atração que a operadora aceitou conversar sobre PPV.

Na Net o papo é outro: a negociação está atravancada por culpa da própria Record, que ainda não entregou o plano comercial do programa para ser avaliado.

A operadora também afirma que, uma vez fechado o acordo, é necessário um mês para colocar um canal de pay-per-view no ar. O fato de o programa já estar em andamento também é um problema para a comercialização. A Net prefere esperar uma segunda edição, para vender pacotes completos. Procurada, a Record não quis se manifestar sobre o assunto