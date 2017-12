Neschling ganha o Grammy Latino de música clássica O maestro John Neschling foi premiado hoje com o Grammy Latino de melhor álbum de música clássica, por sua gravação de "Beethoven abertura consagração da casa sinfonia nº 6". Houve um empate com "La canción romántica española", da cantora Montserrat Caballé. Outro brasileiro premiado na disputa internacional foi Caetano Veloso, que ganhou o Grammy Latino de melhor álbum de cantor-compositor, com o disco "Cê".