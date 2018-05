Neon acerta ao investir no verão gráfico e colorido As cores Neon continuam mais em alta do que nunca e isso significa a aposta forte em estampas psicodélicas, ultra-coloridas e contrastantes. A diferença é que dessa vez os estilistas Dudu Bertholini e Rita Comparato resolveram investir no estudo da silhueta geométrica e não só continuar na zona de conforto do que já são mestres: as formas fluidas e esvoaçantes.