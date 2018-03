NEO SOULO fluxoconsciente deGeorgia Anne

THE HEALER

Artista: Erykah Badu.

Álbum: New Amerykah Part 1.

Gravadora: Universal. Preço: R$ 20

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

GEORGIA ANNE MULDROW

SEEDS

Gravadora: Stones Throw

Preço: U$10 (iTunes)

BOM

O sexto disco de Georgia Anne Muldrow flui descompromissado, como se a cantora estivesse tateando melodias e compondo refrões na medida em que navega pelo álbum. O resultado é um trabalho solto, feito sobre os beats do influente produtor e rapper Madlib, com o intuito de propiciar ao ouvinte devaneios jazzísticos e ecos de soul music. Estes são os pontos fortes e fracos de Seeds, que muitas vezes parece uma mixtape, aquelas compilações de rimas e beats lançadas por rappers com pouco controle de qualidade, entre um trabalho e outro. A diferença é que Muldrow surfa sobre as batidas de Madlib, um dos grandes beatmakers da história do hip-hop, e que faz aqui um trabalho classe A. Seus recortes vêm de obscuros discos de soul e funk dos anos 70, e tecem um pano de fundo curtido e suingado para a cantora. O melhor exemplo é a faixa Kali Yuga, uma pérola de denso batuque. / R.N.