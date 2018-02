Nem pelas crianças Oasis voltaria Nem mesmo se todas as crianças famintas do mundo dependessem disso, Noel Gallagher voltaria a tocar com o Oasis. A declaração foi feita pelo músico em entrevista à NME Radio. "Sei que é algo comum hoje em dia e que as pessoas fazem isso, mas não faço esse tipo de coisa. Éramos uma das cinco maiores bandas do mundo. A maior coisa a sair da Inglaterra nos últimos 35 anos. Por que voltaríamos? Para os fãs? Ninguém nunca deu a mínima para fãs na banda. Já era", disse, desmentindo boatos de que seu irmão, Liam, havia apontado que o grupo poderia voltar em 2015. "E não vou trabalhar com ele de novo. Não deveria ter me processado", completou.