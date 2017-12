Nelson Motta lança 'Força Estranha', um livro de ficção

Nelson Motta lança Força Estranha nesta quinta, 10, às 19 h, na Livraria da Vila (Alameda Lorena, 1.731). O livro do jornalista, compositor e colunista do Caderno 2, é a compilação de dez narrativas passadas em diferentes locais e em diferentes épocas, sempre mesclando real e sobrenatural, ficção e realidade.

Todas as narrativas, costuradas por intrigas, mistérios e motivações "estranhas", como sugere o título do livro, levam os personagens a se indagarem sobre o porquê de tomarem certas atitudes, com uma atmosfera inspirada em Nelson Rodrigues. O lançamento é aberto ao público e gratuito. Mais informações pelo tel. 3062-1063.