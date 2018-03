Nelson Motta autografa obra O jornalista e produtor musical Nelson Motta lança hoje, às 19 horas, no Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo, o livro A Primavera do Dragão - A Juventude de Glauber Rocha, biografia que escreveu sobre os primeiros 25 anos do cineasta brasileiro. Na ocasião, será exibido Deus e o Diabo na Terra do Sol, filme que o diretor realizou em 1964. Motta, antes de autografar a biografia, vai fazer uma apresentação da obra no auditório do MIS, localizado na Avenida Europa, 158. A Primavera do Dragão (Editora Objetiva) refaz os anos de formação e trata das primeiras obras de Glauber