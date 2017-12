Nelson Hoineff grava documentário sobre Cauby Peixoto

"Gosto de lá (do Bar Brahma), o pessoal gosta de mim. A casa enche", afirma Cauby, sem perder a modéstia. Mas os shows no bar não serão os únicos registros do cantor. O filme também terá declarações de amigos, familiares, biógrafos, funcionários, covers e muitos fãs, além de cenas de arquivo de televisão, shows e fotografias, acumulados em mais de 60 anos de carreira. "Ao sair para filmar, confirmei uma suspeita que tinha. Os fãs de Cauby são completamente apaixonados por ele", afirma Hoineff.

O diretor gosta de dizer que o que leva ao cinema não são biografias, mas documentários. A diferença, segundo ele, está na maneira de contar a história: enquanto a biografia pretende esgotar a vida do homenageado, o documentário tem um tema, um período a retratar. O contato de Hoineff com o cantor tem sido constante. "Quero desvendar aspectos importantes de sua vida. Procuro também pessoas que são chaves na sua carreira." Uma dessas figuras importantes para a pesquisa é a assistente, empresária e assessora Nancy, há quase nove anos ao lado de Cauby. Outro entrevistado é o cover do músico Paulo Martan, de 30 anos, que começou a imitar Cauby apenas para agradar a tia e se profissionalizou.

O próprio Cauby está otimista com o filme sobre sua carreira. "Tudo que falam da gente, seja em entrevista, em documentários ou no bate-papo, é muito importante. Não é todo mundo que tem a honra de ter um documentário. Fico feliz com isso", diz o cantor. Depois de dar entrevistas para Hoineff, a parte mais fácil para Cauby é subir ao palco e cantar. "Fico à vontade com a câmera. Está indo tudo muito bem." O diretor confirma. "Quando ele sobe ao palco, parece um garoto no início da carreira. É esse eterno recomeço que quero mostrar." As informações são do Jornal da Tarde.