Nelson Freire toca no Municipal do Rio Sem se apresentar desde fevereiro por causa de problemas de saúde, Nelson Freire volta aos palcos na noite desta sexta-feira, 28, em concerto no Teatro Municipal do Rio. O pianista teve de cancelar uma série de datas na Europa, mas, sentindo-se melhor, toca com a Orquestra Petrobrás Sinfônica (Opes), sob a regência de Isaac Karabtchevsky. Fará o Concerto para Piano e Orquestra em Lá Menor (op.54), de Schumann.