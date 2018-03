Nelson Freire autografa CD Nelson Freire lança e autografa hoje o álbum Brasileiro - Villa-Lobos & Friends, a partir das 18h30, no andar térreo da Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Como publicou o New York Times, "Freire nos lembra gentilmente de que o piano, tocado com comedimento e profundidade interpretativa, tem poder irresistível". Assim é Brasileiro, lançamento internacional da Universal Music pelo selo Decca Classics, que traz um panorama especial da produção erudita brasileira entre o final do século 19 e o início do século 20. Com escolha pessoal de peças raras vezes gravadas, Freire mostra composições que ajudaram a moldar sua personalidade artística.