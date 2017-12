Nélida Piñon receberá título ´honoris causa´ no México A escritora brasileira Nélida Piñon receberá na quinta-feira, 12, na capital mexicana, o título de doutora "honoris causa" pela Universidade Autônoma do México (Unam), informou nesta segunda-feira a instituição. Nélida Piñon, que ganhou o Prêmio Príncipe de Astúrias das Letras em 2005 e o Juan Rulfo de literatura em 1995, entre outros, fará uma leitura de sua obra literária. O filósofo espanhol Fernando Savater, o ex-presidente chileno Ricardo Lagos e o italiano Giovanni Sartori, entre outros intelectuais, também receberão o mesmo título na quinta-feira. Serão homenageados os cientistas mexicanos Leopoldo García-Colín e Ricardo Miledi, além da filósofa Juliana González, disseram fontes da Unam. Por ocasião do recebimento do título, os acadêmicos farão esta semana várias conferências sobre suas respectivas especialidades em dependências universitárias. O único que não concederá nenhuma conferência será Ricardo Lagos, que atuará como orador na cerimônia.