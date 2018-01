Nélida Piñon é escritora convidada de evento em Portugal A oitava edição do encontro de escritores e poetas ibero-americanos Correntes d´Escritas começou nesta quarta-feira com a presença de importantes autores de Brasil, Espanha, México, Peru, Chile e Argentina, entre eles a brasileira Nélida Piñon. Esta edição, que será realizada até o dia 10 na localidade de Póvoa de Varzim (norte), está dedicada às relações e trocas entre a literatura e o cinema, a música e as artes plásticas, entre outras formas de expressão criativa. A iniciativa da Prefeitura da localidade portuguesa pretende aproximar os escritores de expressão ibérica aos leitores Portugueses. A escritora Nélida Piñon, Prêmio Príncipe de Astúrias das Letras 2005, é a autora convidada para fazer a conferência inaugural do encontro, do qual também participarão os brasileiros Antonio Cícero e Eucanaã Ferraz. O chileno Luis Sepúlveda é um dos promotores da reunião, na qual estarão presentes, entre outros autores, a mexicana Laura Esquivel, o romancista peruano Santiago Roncagliolo, os argentinos Elsa Osorio e Lázaro Covadlo e a boliviana Amalia Decker. Grande parte dos autores apresentará ao público suas últimas criações literárias traduzidas ao português. Durante o encontro literário serão realizadas mesas-redondas e sessões de leitura de poesia e será inaugurada a exposição Quartos de Escritas, que reúne imagens feitas pelo fotógrafo argentino Daniel Mordzinski.