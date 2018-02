Néle Azevedo abre Bienal do Ártico com 'homens de gelo' As cores quentes de Lygia Clark ou os contornos em madeira de Maria Martins definitivamente não inspiraram a escultora Néle Azevedo. As obras da artista não apresentam traços tropicais ou elementos da flora nacional, bastante comuns entre seus contemporâneos. A matéria-prima do trabalho da brasileira é o gelo. Nem por isso a sua arte é considerada menos ecológica que as demais, muito pelo contrário. As miniaturas humanas esculpidas por Néle, que derretem sob o sol, foram atração de amostra do World Wide Fund (WWF), no ano passado, e abriram hoje a Bienal do Ártico, promovida em Stavanger, na Noruega.