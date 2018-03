Neil Young receberá prêmio por seu 'coração de ouro'

O cantor e escritor canadense, de 63 anos, será homenageado durante a 20a festa anual MusiCares, em Los Angeles, no dia 29 de janeiro, dois dias antes do Grammy.

O evento, que consiste de um jantar e um show, levanta fundos para ações da MusiCares, que ajudam músicos com necessidades financeiras, médicas e pessoais. Homenageados anteriores incluem Neil Diamond, Aretha Franklin, Billy Joel, Brian Wilson, Natalie Cole e Elton John.

Young, famoso por "Heart of Gold", "Like a Hurricane" e "Hey Hey, My My (Into the Black)", é co-fundador do Farm Aid, que arrecada fundos para fazendeiros. Ele também apresenta os shows anuais Bridge School, no norte da Califórnia, que ajudam a financiar educação para jovens.

"Eu não sou material para o Grammy", ele disse em entrevista em 1987 publicada em sua biografia autorizada. "Odeio aquela m.... Não tem nada a ver com rock 'n' roll. Só tem a ver com Hollywood".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Dean Goodman)