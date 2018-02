Neil Young lança novo álbum

É quase cômico apertar play em um disco de Neil Young e descobrir que ele fez um cover de Oh Susannah, antiga canção de domínio popular americano, mais antiga que qualquer blues ou canção folk que se costuma ouvir em discos tradicionalistas. Assim como Clementine, a faixa que a sucede, é uma composição tão onipresente no inconsciente coletivo - cantada para ninar crianças, em brincadeiras de jardim de infância, ou quando, sabe se lá por que, brota no ouvido - que uma tentativa de releitura pode parecer banal. Ainda mais quando se trata de velhos amigos, empenhados em vestir essas melodias com rock and roll escrachado.

No entanto, até certo ponto, a despretensão de Neil Young opera a façanha e dá ênfase às letras, que embora carregadas por melodias jocosas, falam de morte, pobreza e saudade com uma precisão que permanece vibrante mais de um século depois. Na sequência, o compositor e o Crazy Horse especificam o intuito do disco, passando por Woody Guthrie (This Land Is Your Land) e The Silhouettes (Get a Job). Revelam, por fim, que a ideia é buscar, no fundo do baú, canções que reverberem com a América em recessão dos dias de hoje. Um set pontual por veteranos do cancioneiro abordado.

NEIL YOUNG & CRAZY HORSE

AMERICANA

Reprise

Preço: US$ 12 (iTunes)

Avaliação do álbum: REGULAR