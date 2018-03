Neil Young fala na BookExpo O músico Neil Young vai participar, em junho, do grande evento BookExpo America em Nova York, no qual falará sobre o livro de memórias que publicará no segundo semestre deste ano, Waging Heavy Peace. Os organizadores da convenção anunciaram ontem que o autor de clássicos como Heart of Gold, Southern Man e Rockin' the Free World conversará em um dos palcos do evento, no dia 6 de junho, com um entrevistador ainda não anunciado - existe a possibilidade de que seja o comediante e apresentador de TV Stephen Colbert, que já entrevistou Young em seu programa, o Colbert Report, e também participará do evento. / AP