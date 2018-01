Neil Diamond anuncia fim de turnê após diagnóstico de Parkinson

NOVA YORK - O cantor e compositor americano Neil Diamond, prestes a completar 77 anos nesta quarta-feira, 24, anunciou que vai encerrar sua turnê após o recente diagnóstico da doença de Parkinson. Por recomendação médica, a terceira etapa da turnê que celebra os 50 anos de carreira do artista será cancelada. Ele faria shows na Austrália e na Nova Zelândia em março.

"É com grande relutância e decepção que eu anuncio minha aposentadoria de turnê de shows. Tive tanta honra em trazer meus shows para o público nos últimos 50 anos", disse Diamond em comunicado publicado em seu site. "Minhas mais sinceras desculpas para todos os que compraram ingressos e estavam planejando chegar aos próximos shows", completou.

No entanto, Diamond não estará completamente afastado do mundo artístico. "Eu pretendo permanecer ativo na escrita, em gravação e outros projetos por muito tempo", afirmou. "Meus agradecimentos vão ao meu público leal e dedicado ao redor do mundo. Vocês sempre terão meu apreço pelo apoio e encorajamento. Essa caminhada foi 'tão boa, tão boa, tão boa', graças a vocês", disse.

A turnê na Austrália e na Nova Zelândia foi anunciada pela TEG Dainty em novembro de 2017. Ao saber do anúncio de Diamond, o presidente e CEO da empresa, Paul Dainty, declarou: "Estou devastado e entristecido por ouvir as notícias sobre a doença de Neil e sua aposentadoria de turnê. Tive a honra de promover as numerosas turnês de Neil na Austrália e na Nova Zelândia, ele é um dos maiores artistas do mundo e nós e seus milhares e milhares de fãs aqui vão sentir falta de vê-lo viajar com os shows".

Entre as músicas de sucesso de Diamond, estão Sweet Caroline, America, Love on the Rocks e Gello Again. No próximo domingo, 28, o The Recording Academy vai honrá-lo com o prestigiado Prêmio Lifetime Achievement Award.