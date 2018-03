Negócios em série

Atenção, viciados em Mad Men: começa amanhã, às 21 horas, na HBO, a 5.ª temporada da série que acumula estatuetas do Emmy e do Globo de Ouro. Na sequência, às 22 horas, tem outra estreia, desta vez de título novo de fato, estampada em House of Lies. De uma e de outra, fica o elo de que business is business, mas sem abrir mão de sexo, fator que afeta o rumo dos negócios em qualquer lugar do planeta.

Mad Men. O primeiro episódio desta 5.ª temporada de Mad Men celebra os 40 anos do protagonista, Don Draper (Jon Hamm), o Midas da agência de publicidade que serve de palco ao enredo, na Madison Avenue de uma Nova York dos anos 60. Os parabéns surgem a princípio em tom low profile, pela manifestação quase tímida dos três filhos, que passam um fim de semana com o pai na nova casa - e com a bela nova madrasta, a canadense Megan Draper (Jéssica Paré). Mas o episódio termina com uma constrangedora, embora excitante, festa surpresa que Megan prepara para Don, sujeito avesso a aniversário e que, segundo sua identidade verdadeira, já completou aquela idade seis meses antes. E fazer 40, naquele tempo, parecia ser a última desgraça da Terra. A idade é pronunciada entre sussurros. O ápice da noite é a performance sexy da canadense cantando em francês, em celebração ao cobiçado Don.

A lembrar que a 4.ª temporada terminou com Don levando as crianças para a Califórnia e voltando para casa com uma surpresa. Já Peggy (Elizabeth Moss) está diante de uma oportunidade para conseguir uma nova conta. A nova temporada é marcada ainda pelo conflito profissional entre Pete (Vincent Kartheiser) e Roger (John Slattery).

House of Lies. Classificada como comédia - há controvérsias sobre o fazer rir, vá lá - House of Lies é baseada no livro de Martin Kihn, House of Lies: How Management Consultants Steal Your Watch and Then Tell You the Time. Ali está uma cartilha de como uma consultoria de gerenciamento pode atropelar qualquer escrúpulo para faturar seu gordo cachê. Em determinada altura, quando os consultores devem convencer um grande banco a contratá-los, um de seus membros sugere, sem piedade, que se prepare uma lista de demissão em larga escala.

A série mostra, assim, o cotidiano da empresa de consultoria Galweather & Stearn. Don Cheadle, indicado para o Oscar, dá vida a Marty Kaan, sujeito que se acha irresistível e faz sexo com três mulheres diferentes em um único episódio. O elenco conta ainda com Kristen Bell, como Jeannie Van Der Hoyeen, promissora integrante da equipe. E tem o pequeno Donis Leonard Jr. como Roscoe Kaan, filho de Marty, menino negro que vibra ao conseguir o papel de Sandy, vivido no cinema por Olivia Newton John, num musical da escola.