NBC pode ter planos especiais para Victoria Beckham

A NBC pode ter planos especiais para a ex-Spice Girl Victoria Beckham. A rede está pensando em exibir um especial com a estrela em horário nobre, disseram fontes à revista especializada em cinema Hollywood Reporter. Se fizer sucesso, o especial pode levar a mais especiais ou a um seriado. A rede anunciou em fevereiro a produção de um seriado de seis episódios girando em torno da mudança de Victoria a Los Angeles com sua família. Fontes disseram que câmeras da NBC estavam acompanhando Victoria, também conhecida como Posh Spice, ainda no domingo. Mas a mídia britânica especulou sobre problemas no programa que teriam surgido quando seu marido, o jogador de futebol David Beckham, foi convocado para jogar com a seleção inglesa de futebol, no final do mês passado. Os Beckham estavam se mudando para Los Angeles, onde David se prepara para jogar no Los Angeles Galaxy a partir do fim de seu contrato com o Real Madrid, em 30 de junho. A NBC se recusou a comentar o assunto.