Depois de Eu me Lembro, o filme mais palatável de sua carreira - vencedor de vários prêmios no Festival de Brasília -, Edgard Navarro volta ao cinema marginal e de invenção que tem sido sua praia e assina nova obra transgressora com O Homem Que não Dormia, que estreia hoje. Numa entrevista realizada sábado no café do Centro Cultural Banco do Brasil, antes de debater seu trabalho com o público paulistano na Mostra do Filme Livre, o cineasta põe os pingos nos is e explica que não é bem assim que a coisa funciona.

E então, Edgard, já se acertou?

É difícil explicar o processo criativo, mas certamente não se trata de uma reação de causa e efeito. Eu me Lembro saiu daquele jeito porque era a memória de toda uma geração, não só a minha. Era Freud, O Homem Que não Dormia é Jung, uma obra muito mais nebulosa, que trabalha com os aspectos mais sombrios da mente e da criação. Era um roteiro que eu tinha havia mais de 30 anos. Cheguei a pensar em fazê-lo no começo dos anos 2000, mas aí, na hora de inscrever nas leis de patrocínio, achei que seria recusado, como sempre foi e escrevi o Eu Me Lembro de um jato, sabendo que seria mais palatável. Depois, ia fazer outro filme e a culpa é do Djavan. Estava ouvindo uma música dele que falava da necessidade de encarar os demônios. Voltei ao Homem Que não Dormia e senti que era a hora de fazer o filme.

Você fala muito no artista, em você, como cavalo dos deuses. O Homem Que não Dormia tem um lado forte de candomblé, não?

O roteiro já nasceu daquele jeito, com os cinco personagens que precisam se purgar. São cinco exus vivendo e superando sua danação. E é um filme cheio de referências. O Pra Frente Brasil, por exemplo, é um personagem inspirado no filme do Roberto Farias (de 1982). O barão, que enterra o tesouro que vai ser perseguido por toda aquela gente acometida do mesmo pesadelo, é um personagem típico do Nordeste. Não pensava em fazê-lo, mas aí, quando Luiz Paulino dos Santos aceitou fazer como ator, me dei conta de que tinha dois personagens, e não um. O barão e o andarilho. Fiz o barão e entreguei o andarilho ao Luiz Paulino. Meu cinema transita por temas de fundo social e político, mas sempre comprometido com as motivações que me assombram. Costumo ser acometido por intuições que beiram a loucura, mas essas coisas não são irracionais. Terminam por fazer sentido, para mim e para os outros. Minha loucura é criativa, continuo sendo tido como são. Na verdade, tudo faz parte de um movimento consciente para estabilizar minha psique, me permitindo apaziguar deuses e diabos.

Tem um lado trash, mas é um filme elaborado, até no visual. Me emocionei com o padre interpretado por Bertrand Duarte. De onde veio o voo final?

Havia lido Cem Anos de Solidão, do Gabriel García Márquez. É o meu realismo fantástico baiano. O importante é que esse filme fecha um ciclo e vai me permitir contar outra história que me assombra. Sabe aquele grito do final: Abaixo a gravidade (e a grave idade)? É o título do próximo filme.