National Geographic Society celebra 125 anos de exploração

125 anos de aventura

A National Geographic Society está comemorando os seus 125 anos.

Durante o período, a sociedade, com sede nos Estados Unidos, deixou de ser uma pequena organização científica fundada com o objetivo de aumentar e difundir conhecimento geográfico e se tornou uma das maiores organizações educacionais e científicas do mundo.

Sua conhecida revista, National Geographic, pulicada pela primeira vez em 1888, é um referencial mundial de imagens e informações sobre o mundo e a natureza.

As fotos nesta galeria relembram momentos marcantes da história da sociedade e suas grandes expedições.

Elas mostram, por exemplo, jornadas de exploração rumo ao Polo Norte, no México e até mesmo na Lua.