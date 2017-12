National Geographic aumenta em 100% sua audiência Em sete anos de operação no Brasil, o National Geographic Channel, agora chamado de NetGeo, aumentou em 100% sua audiência. Passou de 0,15% de média de audiência para 0,30%. Claro que, em números, esse crescimento parece insignificante se comparado com uma emissora de TV aberta. Mas, no universo da TV paga, são números representativos. O crescimento de audiência foi impulsionado principalmente pela maior diversidade de temas dentro do canal que nasceu com os documentários de animais e de viagens. Agora, o NatGeo, assim como o Discovery Channel, ampliou sua grade de programação com outros assuntos mais populares. E a boa audiência foi notada, por exemplo, durante a Semana de Artes Marciais e com a série Bastidores, no show dos Rolling Stones em Copacabana e na final do Mundial Interclubes de Futebol. Essa estratégia de popularizar as atrações nos canais de documentário é uma tendência em expansão. O People+Arts já foi um canal de documentários e agora preenche sua grade com reality shows. O maior exemplo é o GNT, canal em que só restou uma faixa de documentários, o GNT.Doc.