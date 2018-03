NATHÁLIA E O PRAZER DO TEXTO BOM VIBRANTE DESFILE DE ESTRELAS

Durante uma das sessões da Première Brasil, o repórter encontra-se no Odeon com a atriz Sílvia Buarque e ela informa que as filmagens de Vendo ou Alugo estavam previstas para terminar na terça-feira passada. Só que se tratava de uma noturna, que se prolongou pela madrugada. Terminou na quarta pela manhã. O novo longa de Betse de Paula tem o humor e a capacidade de observação que são próprios da simpática diretora de O Casamento de Louise. Mas, desta vez, tem algo mais. Betse sempre fez filmes modestos, em termos de produção, embora sua personalidade - e o fato de ser filha de Zelito Viana, produtor mítico e diretor respeitável - sempre lhe tenha permitido filmar com astros e estrelas.

No caso de Vendo ou Alugo, havia ainda menos dinheiro do que Betse sempre teve. O filme estava empacado, sem nem ter começado. Criou-se uma rede emergencial. Amiga de Betse, a diretora Helena Solberg ligou para Marisa Leão, uma daquelas produtoras que fazem diferença no País, pedindo socorro. Marisa topou o pedido de SOS e alavancou a produção, não sem antes dar uma garibada no roteiro. Com uma equipe sólida, e um roteiro aprimorado, Betse iniciou o filme que marca um 'tournant' em sua carreira.

O repórter visita o set num domingo de manhã. A cena passa-se no principal cenário do filme - uma mansão aos pés do Morro de Chapéu Mangueira, no Leme. A casa é impressionante, possui vários planos, subindo pelo morro, mas fica numa rua lateral, encoberta pelas árvores e você pode passar por ali umas cem vezes sem se dar conta. Betse descobriu o cenário e o incorporou, ainda na fase do roteiro. A casa virou uma personagem decisiva. As casas de Trabalhar Cansa, de Marco Dutra e Juliana Rojas, e Meu País, de André Ristum, também são fundamentais como personagens das duas ficções em cartaz nos cinemas. O curioso é que pertence aos pais da diretora de arte Emily Pirnez desde 1926.

Como todo roteiro de Betse de Paula, o de Vendo ou Alugo trata de uma situação-limite - e prosaica. A casa pertence a uma linhagem de mulheres - quatro gerações. A matriarca Nathália Timberg, sua filha Marieta Severo, a neta Sílvia Buarque e a bisneta Beatriz Morgana (filha da diretora). São tão duras que não têm onde cair mortas. A casa está aos pedaços (e foi maquiada para expressar a decadência). Na primeira cena filmada, Marieta chega da rua, anunciando a nova - a casa será vendida, todos os problemas financeiros estão resolvidos. Ela toma café e... Tã-tã-tã, uma barata salta da bandeja que contém o pão.

A cena é rodada várias vezes. A barata não desempenha bem seu papel. Não aparece direito no plano. Marieta nunca é menos que brilhante. E está muito bonita. "São seus olhos", ela diz. A vida anda uma roda-viva. "Gravo A Grande Família de segunda a quarta e filmo de quinta a domingo. Não tenho tempo para mais nada, estou exausta" - mas feliz. "O set da Betse é o que você está vendo aqui. Energia, descontração. E de vez em quando a Marisa (Leão) dá umas sugestões ótimas." Na outra cena, a filha pesquisadora (Sílvia Buarque) chega do Xingu, onde vive entre os índios. Seu discurso é nacionalista, contra jeans, tênis. Brasil na veia.

É um filme de reencontros. Nathália Timberg e Marieta já fizeram mãe e filha (em Soviety em Baby-Doll, de 1965). Nathália já foi avó de Sílvia (na TV), Marieta e Sílvia, embora já tenham contracenado, nunca fizeram mãe e filha, Betse foi assistente, lá atrás, de um filme produzido por Marisa Leão (O Homem da Capa Preta, de Sérgio Rezende, que já era com Marieta Severo) e até o fotógrafo Jacques Cheuiche começou em outro filme de Marisa, O Sonho não Acabou, também de Rezende. Marieta comenta para o repórter - "É um escândalo que o cinema não tenha proporcionado mais papéis a Nathália. Ela é essa maravilha que você está vendo." Nathália arrisca uma definição. "A Betse tem alguma coisa chapliniana na generosidade dela." A própria Betse surpreende-se - "Chaplin, eu?" Ela leciona cinema no Rio. Colocou vários ex-alunos na equipe. O entusiasmo da garotada põe lenha no set.

É uma pergunta que procede (leia o texto) - como o cinema brasileiro não proporcionou mais (e grandes) papéis a Nathália Timberg? A própria Nathália responde. "Gostaria de ter feito mais cinema, mas, às vezes, era uma escolha de escolha, ou timing. Quis fazer certos filmes, mas tinha uma peça, uma novela."

Embora seu registro lhe permita interpretar qualquer personagem, Nathália tem jeito para fazer mulheres ricas. A mais recente foi em Insensato Coração. "Gilberto Braga escreve muito bem e sempre me oferece bons papéis."

Educada na Europa, ela curte a língua bem falada e os textos primorosos. Como o de David Hare, Sopro de Vida, que faz no palco com direção de Naum Alves de Souza. "Naum é um caso de amor. Espero trabalhar mais com ele." E Hare? "Ele fala sobre mulheres como quem sabe. E seu texto é rico em sutilezas e ironias espertas." / L.C.M.