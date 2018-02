NatGeo estreia hoje atração que relembra década de 80 Mais do que as roupas de cores berrantes e os cortes de cabelo de gosto duvidoso, o som do sintetizador ficou na cabeça da equipe brasileira do NatGeo, que começa a exibir nesta terça, às 22h15, a série semanal Anos 80 - A Década Que nos Criou. Ao pensar na versão tupiniquim da atração, a turma do canal pago resolveu trocar a música de abertura Don?t You Forget About Me, do Simple Minds, por Olhar 43, do RPM, que ganhou uma regravação para o programa.