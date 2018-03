Natalie Wood pode ter sofrido contusões antes de morrer afogada, diz relatório A atriz Natalie Wood tinha hematomas em seus braços e pulsos e arranhões no pescoço quando o corpo dela foi retirado do oceano Pacífico em 1981, o que sugere que ela foi ferida antes de cair na água, de acordo com um relatório divulgado pelo Instituto Médico Legal de Los Angeles nesta segunda-feira.