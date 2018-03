NATALIE WOOD, CASO EM ABERTO

Os resultados de um exame forense divulgado ontem trouxeram novidades a um dos mais misteriosos episódios da história de Hollywood: a morte da atriz Natalie Wood, que se afogou no final de 1981 no sul da Califórnia, quando viajava em um iate ao lado do marido, o ator Robert Wagner, e do colega Christopher Walken.

Segundo informações da polícia da Califórnia, foram encontradas evidências de que ela sofrera ferimentos antes de se afogar, descoberta que levou a uma alteração na causa oficial da morte, que passou de "afogamento" para "afogamento e outros fatores desconhecidos".

A decisão foi tomada, segundo um comunicado oficial, porque, além da descoberta dos hematomas, há indícios de que Wood não estava usando um colete salva-vidas, assim como não deixou nenhuma carta ou nota explicando os motivos do que poderia ter sido suicídio.

A queda do iate, a teoria de que ela poderia ter partido em uma embarcação menor e o seu consequente afogamento nunca foram completamente explicados. Wagner, em uma biografia publicada em 2008, conta que durante anos tentou entender o que aconteceu, mas jamais conseguiu chegar a uma explicação convincente.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O caso foi reaberto há cerca de dois anos, após uma testemunha dizer que ouvira o casal discutindo pouco antes do acidente. Wagner, na ocasião, disse que ele e Walken haviam discutido. A polícia voltou a ouvir tripulantes e oficiais envolvidos na investigação inicial e disse ter encontrado inconsistências em alguns depoimentos. Ainda assim, um porta-voz da polícia afirmou que as novas descobertas estão sendo tratadas com cuidado e que não há ainda razões para apontar suspeitas de homicídio ou mesmo possíveis suspeitos. / AP