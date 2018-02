Natalie Portman e Fassbender, no elenco de Macbeth Natalie Portman e Michael Fassbender atuarão em uma nova leitura cinematográfica de Macbeth, dirigida por Justin Kurzel, do aclamado Snowtown Murders. De acordo com a revista New York e o site Screen Daily, Portman há tempos deseja o papel, e já considerou uma versão para o palco. A atriz também ficou animada por renovar a parceria com Fassbender, após os dois estrelarem o novo filme de Terrence Mallick, sobre a cena musical texana. A produção de Macbeth começa ainda em 2013.