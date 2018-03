Natalie Portman dá à luz uma menina

A estrela de Hollywood Natalie Portman deu à luz uma menina, disse sua representante nesta sexta-feira (3).

É o segundo filho da atriz de 35 anos e vencedora de um Oscar, e de seu marido, o coreógrafo francês Benjamin Millepied, seis anos depois do nascimento de seu filho Aleph.

"Natalie Portman e seu marido Benjamin Millepied dão as boas-vindas a uma menina, Amalia Millepied, em 22 de fevereiro. A mãe e o bebê estão felizes e saudáveis", disse sua representante em declaração que circulou pela imprensa americana.

Portaman participou da cerimônia do Globo de Ouro e do SAG Awards em janeiro, mas faltou ao Oscar, no domingo (26), para o qual foi indicada como "Melhor Atriz" por sua atuação em "Jackie", que conta a história da ex-primeira-dama Jackie Kennedy.

Os críticos elogiaram como Portman conseguiu imitar com exatidão a voz e a personalidade de Jackie Kennedy.

Natalie Portaman venceu o Oscar de Melhor Atriz em 2010 por seu papel em "Cisne Negro", e foi no set de produção do filme que ela conheceu Millepied.