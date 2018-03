Natalie Portman chega aos cinemas em 'Cisne Negro' A atriz Natalie Portman já viveu cisnes negros e brancos em sua carreira. Desde sua estreia, aos 12 anos, em "O Profissional", em que ela contracena com o francês Jean Reno. Em "Cisne Negro", thriller psicológico que estreia hoje no Brasil, Natalie, 29 anos, teve a rara oportunidade de condensar as diversas personalidades que já viveu na ficção num só filme. Como resultado, recebeu sua primeira indicação ao Oscar de melhor atriz. Para muitos críticos, ela é a favorita a levar o prêmio, principalmente após vencer a categoria no Globo de Ouro, no mês passado.