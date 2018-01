Natalie Imbruglia e músico do Silverchair terminam casamento A cantora e ex-atriz Natalie Imbruglia separou-se do marido, quatro anos depois de eles se casarem em uma cerimônia realizada em uma praia da Austrália. Imbruglia, 32 anos, e Daniel Johns, vocalista da banda de rock australiana Silverchair, disseram que se distanciaram, depois de anos vivendo em lados diferentes do mundo. A cantora vive na Inglaterra, e Johns, na Austrália. Em comunicado conjunto, eles disseram: "Estamos tristes por nosso casamento ter terminado, mas queremos deixar claro que a separação acontece de comum acordo e que continuamos amigos." Imbruglia e Johns se casaram na véspera do Ano Novo de 2003 em Queensland. Seus convidados incluíram a cantora Kylie Minogue, o ator Guy Pearce e o empresário Richard Branson. Antes do casamento, Natalie Imbruglia namorou o cantor americano Lenny Kravitz e o ator David Schwimmer, de "Friends".