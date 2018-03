Natalie Cole tem hepatite C por consumo de drogas no passado A cantora premiada com o Grammy Natalie Cole recebeu o diagnóstico de hepatite C e provavelmente contraiu a doença hepática pelo uso que fez de drogas há mais de 30 anos, disse sua assessora de publicidade. Em comunicado divulgado na quarta-feira, a assessora Lellie Capwell disse: "Encontrado durante exames de rotina, o vírus é provavelmente resultante de seu consumo de drogas muitas décadas atrás". Filha do legendário cantor Nat King Cole, Natalie Cole, 58 anos, está reagindo bem ao tratamento mas sofrendo "efeitos colaterais significativos" que incluem fadiga, dores musculares e desidratação. A cantora, cujo pai morreu de câncer pulmonar quando ela tinha 15 anos, documentou sua dependência de cocaína, heroína e álcool em sua autobiografia publicada em 2000, "Angel On My Shoulder". Ela superou a dependência após uma estadia longa em clínica de reabilitação no início dos anos 1980. Em comunicado, Cole disse que tem sorte por ter aprendido com suas experiências passadas e que conta com "o amor e apoio de minha família e meus amigos." Disse ainda que vai enfrentar esse desafio "com otimismo e determinação sinceros". A hepatite C é uma doença transmitida pelo sangue, frequentemente assintomática e que pode causar inflamação do fígado e, em casos extremos, câncer do fígado. Ela geralmente é contraída por transfusões de sangue contaminado ou pela injeção ou inalação de drogas. Fãs de Natalie Cole inundaram o Web site da cantora (www.nataliecole.com) com mensagens de apoio e apelaram a ela para falar em prol de outros doentes de hepatite C. "Precisamos de sua voz, porque a hepatite C é uma doença que mata silenciosamente. Ela acaba afetando outras partes do corpo. Deus abençoe você e sua família", escreveu vmitch12. Numa carreira que já dura 30 anos, Natalie Cole conquistou oito troféus Grammy cantando jazz, pop e R&B e lançou álbuns de sucesso como "Everlasting" e "Unforgettable...With Love", em que cantou um dueto com seu falecido pai, com a ajuda de tecnologia eletrônica.