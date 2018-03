Natália é eliminada do BBB 8; Gyselle disputa final com Rafinha

Com 54% dos 43 milhões de votos, Natália foi eliminada neste domingo, 23, da oitava edição do Big Brother Brasil. Com o resultado, Gyselle vai disputar na terça-feira o prêmio de R$ 1 milhão com Rafinha, que garantiu a vaga na final ao vencer a prova do líder no sábado. A liderança foi disputada no jardim da casa do BBB. Os três concorrentes tiveram um minuto para percorrer um labirinto onde pilhas foram espalhadas. As pilhas comuns valiam um ponto; as de uma determinada marca, oito. Ao final da contagem, Rafinha fez 135 pontos (contra 127 de Gyselle e 87 de Natália). Com a eliminação neste domingo, Natália conquista o terceiro lugar do BBB 8 e leva para casa o prêmio de R$ 50 mil. O segundo lugar da competição, leva R$ 100 mil.