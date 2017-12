Natal vai ser ´quente´ em <i>Páginas da Vida</i> Manoel Carlos reservou uma boa dose de adrenalina para os próximos capítulos de Páginas da Vida. O banana do Alex (Marcos Caruso) vai se transformar. As atitudes de Marta (Lília Cabral) vão tirar Alex do sério, que vai descer a mão na mulher. A briga começa quando ele a faz engolir o cheque de R$ 1 milhão, que a vilã recebeu do ex-genro. Vão sobrar tapas e mordidas para todos os lados. As cenas são tão fortes que Lília perdeu o equilíbrio nas gravações e caiu sobre uma mesa. Do além, Nanda (Fernanda Vasconcellos) vai conseguir unir seus filhos Francisco (Gabriel Kaufmann) e Clara (Joana Mocarzel). É que Francisco mostra para amiguinha a foto de sua mãe e Clarinha a reconhece. Vai sobrar para Helena (Regina Duarte), já que sua filha vai começar a rejeitá-la. Também por causa de Francisco, Léo (Thiago Rodrigues) e Olívia (Ana Paula Arósio) vão ficar cada vez mais próximos e apaixonados. Quem não vai gostar nada disso é a chata da Alice (Regiane Alves) que, além de jogar Francisco contra o pai, vai fazer de tudo para tentar atrapalhar a rival. Porém, Olívia logo vai engravidar de gêmeos.