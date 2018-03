Natal, Jesus e Crepúsculo dos Deuses

14 H NA RECORD

(Jesus of Nazareth). Inglaterra, Itália, 1976. Direção de Franco Zefirelli, com Robert Powell, Anne Bancroft, Ernest Borgnine; Olivia Hussey, James Mason, Ian McShane, Rod Steiger, Michael York, Laurence Olivier, Peter Ustinov, Anthony Quinn.

O épico bíblico do italiano Zeffirelli foi produzido para TV, mas teve direito a lançamento nos cinemas. Grandes cenas, grande elenco e um ator impressionante - Robert Powell, que o diretor pensava inicialmente em usar como Judas - tornam o programa perfeitamente 'assistível'. O interessante é que o mesmo programa passa em duas partes na Rede Brasil, às 15h30 e às 23 h. Reprise, colorido, 382 min.

O Natal do Pimentinha

14H15 NO SBT

(A Dennis the Menace Christimas). EUA, 2007. Direção de Ron Oliver, com Robert Wagner, Maxwell Perry Cotton, George Newbern, Kim Schraner.

O titulo original diz que Denis, o Pimentinha, vira uma ameaça para o Natal com suas trapalhadas. Ele quer uma bicicleta e tenta achar o presente ideal para o vizinho, o Sr. Wilson. E dê-lhe espírito natalino. Reprise, colorido, 87 min.

Um Presente para Winky

14H15 NA TV BRASIL

(Het Paard van Sinterklaas). Holanda, 2005. Direção de Mischa Kamp, com Ebbie Tam, Aaron Wan, Hanyi Han.

Produção holandesa sobre menina que sonha com presente de Natal. De diferente, só o Papai Noel: na tradição holandesa, ele é São Nicolau. Reprise, colorido, 90 min.

Jesus

15H40 NA BAND

(Jesus). Itália, Alemanha/ EUA/ República Checa, 1999. Direção de Roger Young, com Jeremy Sisto, Debra

Messing, Armin Muller Stahl,

Gary Oldman, Jacqueline Bisset.

Outro telefilme bíblico, sobre Jesus. Reprise, colorido, 174 min.

Apenas Amigos

16H05 NA GLOBO

(Just Friends). Alemanha/Canadá/ EUA, 2005. Direção de Roger Kumble, com Ryan Reynolds, Amy Smart.

Sobre garoto balofo, que, na escola nunca ousou se revelar para a menina que amava. Agora, adultos, reencontram-se. O diretor e roteirista Kumble escreveu episódios da série Harry Potter, dirigiu Susie e os Baker Boys. O elenco aumenta o interesse. Reprise, colorido, 96 min.

Titio Noel

17H15 NO SBT

(Fred Claus). EUA, 2007. Direção de David Dobkin, com Vince Vaughn,

Paul Giamatti, Miranda Richardson.

Papai Noel tira o irmão da cadeia, mas lhe dá uma missão especial. Bons atores, foco inusitado. Pode valer. Reprise, colorido, 116 min.

Marcelino Pão e Vinho

19 H NA REDE BRASIL

(Marcelino, Pan Y Vino). Espanha, 1955. Direção de Ladislao Vadja, com Pablito Calvo, Rafael Rivelles.

Houve remake nos anos 90, mas este é o original, sobre garoto órfão criado em monastério. Grande sucesso na época, o filme carrega no sentimentalismo, mas Pablito, o Marcelino, tem algo mais. Humanidade? Reprise, colorido, 90 min.

Spartacus

21H30 NA CULTURA

(Spartacus). EUA, 1960. Direção de Stanley Kubrick, com Kirk Douglas, Jean Simmons, Laurence Olivier, Charles Laughton, John Gavin, Tony Curtis.

A história do escravo que virou gladiador e desafiou Roma com seu sonho de liberdade. Kubrick renegava seu épico porque o estúdio não lhe permitiu desenvolvê-lo como queria. Por exemplo, ele queria que o senador Olivier fosse bissexual e tivesse um affair com seu escravo Curtis, mas o estúdio e o produtor Kirk Douglas acharam demais. Mesmo assim, um grande filme sobre a palavra e seu significado na vida dos homens. Reprise, colorido, 184 min.

Papai Noel às Avessas

22H20 NA BAND

(Bad Santa). EUA, 2003. Direção de Terry Zwigoff, com Bernie Mac, Billy Bob Thornton, Tony Coxm, Brett Kelly.

Vigarista veste-se de Papai Noel para aplicar golpes, mas aprende o significado do Natal. Zwigoff fez o documentário sobre Crumb, cujo espírito, aqui, retoma para depois edulcorar. Reprise, colorido, 87 min.

Ensinando a Viver

22H45 NO SBT

(Martian Child). EUA, 2007. Direção de Menno Meyjes, com John Cusack, Amanda Peet, Oliver Platt.

Escritor de ficção cientifica toma sob sua guarda garoto que acha que veio de Marte. Cusack faz a diferença. Inédito, colorido, 106 min.

Cartola, Música para os Olhos

0H30 NA TV BRASIL

Brasil, 2007. Direção de Lírio Ferreira.

Documentário que dá conta da complexidade e da riqueza do compositor que foi um príncipe da MPB. Reprise, colorido, 85 min.

Operação França II

1H45 NA BAND

(French Connection II). EUA, 1975.

Direção de John Frankenheimer, com Gene Hackman, Fernando Rey.

No segundo filme da série, o policial Popeye, Hackman, é induzido a se tornar viciado, mas revive para caçar o traficante Fernando Rey. Alguns momentos são angustiantes. Reprise, colorido, 95 min.

TV Paga

Crepúsculo dos Deuses

19H50 NO CULT

(Sunset Boulevard). EUA, 1950.

Direção de Billy Wilder, com Gloria Swanson, William Holden.

Clássico de Wilder sobre os bastidores de Hollywood, com Gloria Swanson extraordinária como Norma Desmond, estrela do passado que planeja seu retorno triunfal. A cena final, "estou pronta para o close, Mr. De Mille", é daqueles momentos que o cinéfilo carrega por toda vida. Reprise, preto e branco, 125 min.