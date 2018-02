Nasi diz em entrevista que vai deixar o grupo Ira!

Nasi, o vocalista do grupo Ira!, um dos ícones do rock nacional dos anos 80 e conhecido por hits como Envelheço na Cidade, vai deixar o grupo. Em 25 anos de existência, a banda lançou neste ano o trabalho Invisível DJ, em CD e DVD. O grupo recebeu uma indicação ao prêmio da MTV, Vídeo Music Brasil de 2007, e disputa na categoria Melhor Clipe do Ano, pelo clipe Eu Vou Tentar, que é a música de trabalho do novo CD. Além de Nasi, o Ira! é formado ainda por Edgard Scandurra (guitarra), André Jung (bateria) e Ricardo Gaspa (baixo). O vocalista Nasi, que é um dos fundadores do grupo, disse em entrevista para a revista Flash News que vai se dedicar a novos projetos pessoais e profissionais. No ano passado, o cantor lançou seu primeiro trabalho solo, Onde os Anjos Não Ousam Pisar, uma mistura de rock, blues e black music. Além disso, Nasi é o protagonista do novo desenho animado da MTV, Rockstar Ghost de Marco Pavão, que estreou nesta terça, 4, e terá nove episódios. Na animação, o vocalista vive um caça-fantasmas que envia astros do rock, como Janis Joplin, Jim Morrison e James Brown, de volta para o mundo dos mortos. Nasi não foi localizado pela reportagem para comentar suas declarações e a Agência Produtora, que responde pelo grupo, ser recusa a comentar a decisão do vocalista, mas anuncia que vai postar em breve um comunicado sobre o assunto no site oficial do Ira!. Segundo o site, a banda tem shows agendados até o final do ano, e a Agência Produtora informa que a agenda será cumprida.