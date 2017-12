Nashville inaugura museu de Johnny Cash Um museu dedicado à vida e obra do cantor Johnny Cash foi inaugurado na quinta-feira (30), em Nashville, Tennessee, de acordo com o site NME. O museu conta com roupas usadas pelo artista durante suas performances, discos de seu acervo pessoal e instrumentos musicais. É a nova versão do House of Cash, a casa/museu do cantor, que sofreu um incêndio em 2007.