Nascidos para viver! Eis uma frase que de tão óbvia passa despercebida, já que na maior parte do tempo nossa humanidade prefere preocupar-se com assuntos que lhe provocam ansiedade e angústia. Em geral, todas as verdades mais radicais se ocultam atrás de sua obviedade; olhar humano se dirige à margem oposta, onde tudo é mais complicado porque pensa que quanto mais complicado seja tudo, com certeza deva ser melhor. Enquanto isso, as verdades óbvias, como a de sermos nascidos para viver passam despercebidas. Somos nascidos para viver, em primeiro lugar com intensidade, envolvendo-nos de corpo e alma com tudo. Em segundo lugar, por envolver-nos deixamos de tratar a vida com negligência e isso resulta em viver mais tempo também.

ÁRIES 21-3 a 20-4

As coisas se complicam por obra e desgraça das pessoas que em parte são preguiçosas e ignorantes, mas em outra parte cheias de malícia. Nem uma nem outra condição é desejável, quanto menos nesta parte do caminho.

TOURO 21-4 a 20-5

A verdade sempre será aquilo que dispensará argumentações e raciocínios complicados, ela é o que é, sempre óbvia e indiscutível. Nossa humanidade a discutirá e complicará, mas a verdade viverá mais que nossa humanidade.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Andar para frente é arriscado, nada fazer é perigoso demais e retroceder seria impensável, com todas as complicações que isso provocaria. Esse estado de coisas requer respostas brilhantes de sua parte.

CÂNCER 21-6 a 21-7

É motivo de alívio testemunhar a decadência daqueles que em outros tempos foram seus algozes, mas em nome de maior espírito você deveria evitar estacionar sua alma nesse tipo de sentimento. Além disso está a vida.

LEÃO 22-7 a 22-8

As coisas que você mais precisa não dependem de circunstâncias nem tampouco da ajuda de outrem, você deve empreendê-las e dominá-las como fruto de seu próprio esforço. O que assim se aprende nunca mais se esquece.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Sem armadilhas, sem truques nem mentiras, empreenda a aventura de viver com liberdade. Se por acaso houver motivo de desvios ou complicações, veja nisso o real problema e não culpe a si pela vontade de aventurar-se.

LIBRA 23-9 a 22-10

Há coisas que precisam acontecer, mas não como obra do acaso ou da instável sorte, porém, como obra de sua força de vontade sendo colocada em ação. Essa parte é difícil no começo, mas depois traz resultados doces.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

A quantidade de novidades que acontece no tempo atual serve para estimular seu intelecto e, na melhor das hipóteses, para você se tornar capaz de lidar com assuntos mais vastos e complexos. Aproveite a oportunidade.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

As potencialidades estão todas presentes e seu único problema atual é evitar a dispersão, para que não aconteça o de outros tempos, em que o excesso de possibilidades se transformou em nada. Escolha.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Muitas pessoas se assustam ou assombram com a maneira dura com que você lida com os assuntos de sua vida, mas no fundo são elas também que gostariam de ter a mesma objetividade quando lidam com os assuntos delas.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Onde houver humanos haverá complicações, um pouco porque é da natureza humana complicar o que poderia ser simples, mas a grande parte que resta das complicações será resultado de teimosia na ignorância mesmo.

PEIXES 20-2 a 20-3

Tratar os assuntos mais importantes e desejáveis com negligência, aquela que só a preguiça desenvolveria com ar de inocência, significa você decidir que sua vida seja infinitamente menor do que poderia ser.